Vietnam: Manager von PetroVietnam wurde zum Tod verurteilt

Der Ex-Chef des Ölkonzerns PetroVietnam wurde nun in der Hauptstadt Hanoi zum Tod verurteilt. Nguyen Xuan Son hatte etwa 11,5 Millionen Euro von einer Bank entwendet, so der Vorwurf.



Ein weiterer Vorstandschef wurde ebenfalls verurteilt. Ha Van Tham muss lebenslang ins Gefängnis.



PetroVietnam hat bereits seit Jahren mit Korruptionsvorwürfen zu kämpfen. Die Skandale belasten auch die Beziehung zu Deutschland, nachdem ein weiterer Ex-Chef einfach aus Berlin verschwand. Man vermutet eine Entführung, denn nun sitzt er in Vietnam im Gefängnis.