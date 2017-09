Möbelriese IKEA übernimmt Start-Up TaskRabbit

Das schwedische Möbelunternehmen IKEA hat das Start-Up TaskRabbit übernommen. TaskRabbit vermittelt normalerweise Arbeiter für kleine Aufgaben.



Weil TaskRabbit auch unter dem Konzerndach von IKEA unabhängig agieren soll, bleibt dieser Service bestehen. Hinzu kommt nun, dass man sich Möbel von IKEA günstig nach Hause liefern lassen kann und diese dort auch zu erschwinglichen Preise gleich aufgebaut werden.



Über den Kaufpreis ist noch nichts bekannt. TaskRabbit gab es bisher in etwa 40 Städten in den USA und außerhalb der Staaten nur in London.