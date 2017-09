USA: Kleinkind schießt in Betreuungsanstalt auf andere Kinder

In der Nähe von Detroit konnte ein Kleinkind an eine geladene Pistole gelangen und schoss damit auf zwei Dreijährige.



Mindestens eines der Kinder sei in kritischem Zustand, so die Polizei.



Der Vorfall ereignete sich in einem Privathaus, in dem eine Betreuungsanstalt einer Mutter eingerichtet war. Eine Lizenz für diese Kindereinrichtung konnte die Frau nicht vorweisen.