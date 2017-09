Australien: Hohe Geldstrafe für Bloggerin wegen erfundener Krebserkrankung

Die australische Bloggerin Belle Gibson wurde von einem Gericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 275.000 Euro verurteilt, weil sie fälschlicherweise behauptet hatte, an einem Hirntumor erkrankt zu sein.



Diese erfundene Krebserkrankung habe sie mit Hilfe von ayurvedischer Medizin, Sauerstofftherapie sowie dem Verzicht auf Gluten und Zucker geheilt.



Die Richter befanden die 25-Jährige wegen vorsätzlicher Täuschung für schuldig: Mit ihrer Story konnte sie ein Buch verkaufen und damit an die 420.000 australischen Dollar (etwa 300.000 Euro) verdienen. Einen großen Teil wollte sie eigentlich spenden, sie überwies jedoch nur 7.000 Euro.