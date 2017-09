Griechenland: Vermisste Touristin vermutlich von Wölfen getötet

Am vergangenen Freitag wurde eine britische Touristin in Griechenland vermisst gemeldet. Bereits am Samstag wurde die Leiche der 63-jährigen Wanderin entdeckt.



Am heutigen Mittwoch fand die Autopsie statt. Die Frau wurde vermutlich von Wölfen getötet. Man stellte große Bisswunden fest, beide Oberschenkelknochen der Frau waren gebrochen. Noch wurden viele Körperteile nicht gefunden.



Ein Tierarzt schloss aus, dass solche Verletzungen von einem Hund stammen könnten.