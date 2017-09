Argentinien: Pestizidbelastete Mandarinen - Zwölfjährige stirbt

In Argentinien besteht der Verdacht, dass ein zwölfjähriges Mädchen an einer Mandarine gestorben sein könnte, die pestizidbelastet war.



Die Autopsie ergab eine tödliche Dosis des Pestizids Furadan im Körper des Mädchens. Vor ihrem Tod hatte sie eine Mandarine gegessen. Zuerst musste sie sich übergeben, dann starb sie noch, bevor man sie in ein Krankenhaus bringen konnte.



Die Herkunft der Mandarine ist noch nicht geklärt, man ermittelt nun gegen eine Mandarinenplantage in der Region.