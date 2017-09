Oktoberfest: Betrunkene Eltern werfen ihren Kinderwagen mit Baby absichtlich um

Auf dem Münchner Oktoberfest hat sich ein Paar aus Südkorea vollkommen betrunken und fand es offenbar lustig, ihren Kinderwagen samt Baby mehrfach umzuwerfen.



Der 15 Monate alte Junge stürzte dabei auf die Straße, wurde zurück in den Wagen gehoben - und schon warfen ihn die Eltern erneut um.



Laut Polizei zog sich das Kleinkind bei dem Vorfall nur leichte Verletzungen zu. Die Eltern sahen nicht ein, ihr Kind in Gefahr gebracht zu haben und der Vater ging auf die Beamten los, so dass er in eine Haftzelle gebracht wurde. Am folgenden Morgen zeigten sich die Eltern "nüchtern und einsichtig".