Gesetzgeberwille: Alle Tachos zeigen zu hohe Geschwindigkeit an

Ausnahmslos sind alle Tachometer in Autos ungenau und zeigen ein zu hohes Tempo an.



Grund dafür ist eine Richtlinie der EU: "Die angezeigte Geschwindigkeit darf nie unter der tatsächlichen Geschwindigkeit liegen."



Der Spielraum ist dabei ziemlich großzügig: Fahrzeuge, die beispielsweise nach dem 1. Januar 1991 zugelassen wurden, dürfen zehn Prozent plus vier Kilometer pro Stunde langsamer sein, als es der Tacho anzeigt.