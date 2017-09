Japan: Erzieherin zwingt Grundschulkinder rabiat zum Aufessen

In der japanischen Stadt Gifu wurde eine Lehrerin abgemahnt, die Grundschulkinder auf rabiate Weise dazu zwang, aufzuessen.



Die Schüler mussten alles vertilgen, wenn nicht wurde ihnen das Essen bestimmt zum Mund geführt: Viele Kinder mussten sich daraufhin erbrechen.



An der Qualität des japanischen Grundschulessen gibt es zudem seit einiger Zeit Kritik: In der Präfektur Fukuoka wurden beispielsweise in 46 Lunchboxen für Schüler Insekten, Haare oder Käfer gefunden.