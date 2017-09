Donauwörth: Angeblich gehbehinderter Häftling verschwindet zu Fuß aus Klinik

Ein 45 Jahre alter Insasse der Justizvollzugsanstalt Kaisheim musste wegen eines Rückenleidens in die Klinik nach Donauwörth gebracht werden.



Von dort floh der vermeintlich gehbehinderte Häftling zu Fuß. Weil man davon ausging, dass der im Rollstuhl sitzende Mann sich nicht bewegen könne, fand auch keine Bewachung statt.



"Offensichtlich fand eine Spontanheilung statt, die dem Gefangenen so viel Mobilität verschaffte, dass er selbstständig fliehen konnte", so die Polizei.