CSU-Wahldebakel: Immer mehr Parteimitglieder fordern Rücktritt Horst Seehofers

Die CSU hat bei der Bundestagswahl ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren.



In der Basis mehren sich deshalb nun Forderungen für einen Rücktritt Horst Seehofers.



"Die personellen Weichen müssen an der Parteispitze neu gestellt werden wenn nicht jetzt ein Neuanfang kommt - wann dann? … Auch wenn Herr Seehofer selber gesagt hat, dass er ‚keine Sekunde‘ an einen Rücktritt denke, wir tun dies! Für einen personellen Neuanfang!", so der Kreisverband Nürnberg-West