Spenderherz von deutschem Sportler: 67-jährige Brasilianerin bei Straßenlauf dabei

Die 67-jährige Ivonette Balthazar konnte vor ihrer Herztransplantation kaum noch gehen. Nun lief sie bei einem Straßenrennen entlang der Copacabana in Rio de Janeiro mit.



Die Brasilianerin erhielt das Herz des deutschen Olympioniken Stefan Henze: Der 35-Jährige war bei einem Verkehrsunfall am Rande der Olympischen Spiele in Rio tödlich verletzt worden.



"In mir schlägt das Herz eines Athleten", so die brasilianische Organempfängerin: "Dieses Herz verlangt mehr von meinem Körper, als ich bisher gewohnt war".