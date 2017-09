Nicht die Partei der Akademiker: Diese Menschen haben die AfD gewählt

Die "Süddeutsche" hat Statistiken veröffentlicht, die Aufschluss darüber geben, welche Menschen genau die AfD gewählt haben. Dabei wird unter anderem auf den Bildungsstand, Beruf, die Region und das Geschlecht eingegangen.



So werden die Rechtspopulisten hauptsächlich von Männern gewählt. Hätten nur Frauen bei der Wahl abgestimmt, wären die Grünen die drittstärkste Kraft im Bundestag geworden. Zudem kommen die meisten AfD-Wähler aus dem Osten. Vor allem in Sachsen hat die Partei viele Anhänger.



Was den Berufsstatus angeht, mögen vor allem Arbeiter die AfD, danach kommen Angestellte und Beamte. Was den Bildungsstand betrifft, ist die AfD nicht die Partei der Akademiker. Vor allem Menschen, die einen Haupt- und Realschulabschluss haben, wählten die Rechtspopulisten.