Nordkorea: Kim Jong Un soll minderjährige Sexsklavinnen haben, die ihn füttern

Eine Frau, die aus Nordkorea geflohen ist, will Insiderinformationen über den Diktator Kim Jong Un haben. So sollen seine Mitarbeiter junge, hübsche Mädchen von der Schule abgeholt haben, die dann für ihn arbeiten mussten.



Wenn sie sich weigerten, mitzukommen, seien sie "verschwunden". Die meist minderjährigen Teenager mussten Kim Jong Un dann unter anderem mit Kaviar füttern oder dienten ihm als Sexsklavinnen.



Der Vater der Insiderin war ein hochrangiger Soldat in der nordkoreanischen Armee. Als ihr Vater starb, entschloss sich der Rest der Familie, aus dem Land zu fliehen.