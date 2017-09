Rostock: 30 Menschen prügeln sich mit Ketten- und Baseballschlägern

Eine brutale Massenschlägerei trug sich am Samstag Nachmittag am Schröderplatz in Rostock zu. Dort prügelten 30 Menschen mit Baseballschlägern und Ketten aufeinander ein.



Die herbeigerufene Polizei konnte acht Personen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren festnehmen. Überdies konnten ein Baseballschläger und eine Kette sicher gestellt werden, die nun kriminaltechnisch untersucht werden.



Die Festgenommenen wiesen leichte Verletzungen an den Händen auf. Im Zusammenhang mit dem Vorkommnis wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Landfriedensbruches und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.