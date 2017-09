Nordrhein-Westfalen: Schwarzfahren bald keine Straftat mehr?

Schwarzfahren in Bussen und Bahnen ist eine Straftat. NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) will das ändern.



Es sei eine "Fehlentwicklung", dass jemand ins Gefängnis gehen könne, der keine Kurzstreckenfahrkarte für 1,50 Euro kaufe, sagte er der "Rheinischen Post".



Biesenbach will Schwarzfahrern zur Ordnungswidrigkeit herabstufen und erst bei notorischen Wiederholungstätern als Straftat ahnden lassen. Sein Vorschlag zielt darauf ab, die Strafverfolgungsbehörden und die Justiz zu entlasten.