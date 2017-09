Goslar: Vergewaltigung wurde angeblich von Behörden verheimlicht

Im Juli 2017 soll in Goslar eine Flüchtlingshelferin von zwei Männern vergewaltigt worden sein. Das Opfer war demnach von den Tätern in deren Wohnung gelockt worden. Dort wurde die Frau nach ihren Aussagen dann mit einer Chemikalie betäubt.



Nachdem das Opfer wehrlos war, sollen sich die Männer an der Frau vergangen haben. Dem CDU-Politiker Rudolf Götz wurde dieser Fall zugetragen, er wunderte sich jedoch, dass darüber nirgends in der Presse etwas zu lesen war. Also fragte er bei der Landesregierung nach.



Die Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz (Grüne) begründet es mit den "Persönlichkeitsrechten" der Tatverdächtigen, Zeugen und des Opfers, dass über den Fall bisher nicht berichtet wurde.