Bayern: Kiloweise Kokain in Bananenkisten entdeckt

In Bayern wurde in mehreren Supermärkten eine kuriose Entdeckung in den Bananenkisten gemacht. Insgesamt fanden Mitarbeiter der zehn Supermärkte dort rund hundert Kilo Kokain.



Das LKA in München gab bekannt, dass man sich noch am Anfang der Ermittlungen befinde. Man geht von Kokainschmuggel aus.



Zunächst wurde die Polizei von einem Mitarbeiter aus Kiefersfelden informiert, welcher die brauen Päckchen zwischen den Bananen fand. Nach und nach wurde dann von mehreren Funden berichtet.