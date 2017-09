Hessen: 19-Jähriger ersticht 15-Jährigen nach Streit

In der Kleinstadt Korbach in Hessen kam es zum Tod eines 15-Jährigen. Mutmaßlich wurde er von einem 19-Jährigen erstochen.



Man vermutet, dass der tödliche Messerstich aus einem Streit resultierte. Die Polizei bezeichnete den 19-Jährigen als dringend tatverdächtig. Er soll den 15-Jährigen angegriffen und mit Messerstichen verletzt haben.



Eine Flucht war dem 15-Jährigen aufgrund seiner tödlichen Verletzungen nicht mehr möglich. Der 19-Jährige konnte festgenommen werden und die Polizei ermittelt nun in dem Fall.