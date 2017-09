Deutscher Trailer zum Horrorthriller "It Comes at Night" enthüllt

Wem kann man noch trauen, wenn ein mörderischer Virus die gesamte Menschheit auszurotten droht und man nicht weiß, wer bereits mit dem Tod infiziert ist?



Mit dieser Thematik startet am 18. Januar 2018 der Horrorthriller "It Comes at Night" von Trey Edward Shults in den deutschen Kinos. Vor der Kamera agieren die Schauspieler Joel Edgerton als Familienoberhaupt, Carmen Ejego als dessen Ehefrau sowie Christopher Abbott und Riley Keough als junges Paar.



Schauplatz des Films ist ein einsames Haus im Wald. Geschützt vor der Außenwelt müssen die Insassen jedoch mit Panik und Misstrauen kämpfen.