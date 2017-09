Polen: Erschossenes Wildtier schürt "Hass auf Deutschland"

Ein in Deutschland erschossenes Wisent schürt in Polen Hass auf Deutschland. Nachdem ein besorgter Anwohner das Wildtier entdeckte und die Behörden alarmierte, wurde es von Jägern erlegt.



Das Wisent kam offenbar aus der benachbarten polnischen Gemeinde Landsberg und war dort das Lieblingstier überhaupt. Das Wildtier wird in Polen sogar als zweites polnisches Wappentier angesehen.



Die Wut und Trauer über den Abschuss verbreiteten sich sogar bis ins polnische Parlament: "Der Bursche wollte in Deutschland ein Weibchen suchen, aber die Deutschen haben ihn einfach erschossen", so der Vizepräsident Brudzinski.