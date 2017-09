Ex-"DSDS"-Kandidatin von Gericht: Sie soll Polizistin geschlagen haben

In Düsseldorf steht eine ehemalige Kandidatin der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" vor Gericht, weil sie eine Polizistin geschlagen haben soll.



Die 24-Jährige soll die Beamtin mehrfach mit Fäusten und der flachen Hand gegen den Kopf geschlagen haben, nachdem die Polizei wegen spätnächtlichem Lärm in ihrer Wohnung alarmiert wurde.



Die Ex-DSDS-Kandidatin erschien nicht zum Prozess und erhielt eine Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro.