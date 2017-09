Horrorvideos im Krankenhaus: diese Schwester "spielen" mit Babys

Fiese Gemeinheiten mussten Babys in einem Krankenhaus über sich ergehen lassen.



Dort "spielten" Krankenschwester mit den Neugeborenen und ließen sich dabei fotografieren und filmen.



So gab es für ein Baby den Mittelfinger ins Gesicht mit den Worten: "Das denke ich von ihm". In einem Video für Snapchat "tanzte" ein anderes Baby zu Hiphop-Musik und wurde dafür verdreht und verbogen. Die Krankenschwestern wurden daraufhin gefeuert!