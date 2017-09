Martin Schulz in TV-Wahlarena: "So was müssten Kanzler einmal im Monat machen"

Gestern stellte sich SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz den Fragen der Bürger in der ARD-"Wahlarena".



Am Ende der Sendung sagte Schulz: "So was wie hier müssten Bundeskanzler einmal im Monat machen: Irgendwo hingehen und sich das anhören."



In der Sendung grenzte sich Schulz inhaltlich klarer von der Union ab und stellte seine Konzepte zu Themen wie Mieten, Schulden und Integration vor.