Genf: Toilette von Bankfiliale wegen Schnipseln von 500-Euro-Scheinen verstopft

Unbekannte haben in Genf Tausende Euros durch Toilettenabflüsse entsorgt, unter anderem auch in einer Bankfiliale.



Auch in Restaurants der Gegend liefen die Klos über, weil sie mit zerschnipselten 500-Euro-Scheinen verstopft waren.



Das Geld gehörte laut der Staatsanwaltschaft spanischen Frauen, welche es vor einigen Jahren in einem Safe der Bank deponierten. Nun soll die Herkunft der Scheine ermittelt werden.