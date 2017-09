Im Kampf gegen pädophile: Facebook-Seite teilt ungefragt Kinderbilder

Als Elternteil ist man stolz auf sein Kind. So stolz, dass man sein Kind der ganzen Welt zeigen möchte. Mit Bildern auf Facebook ist das ganz einfach.



Doch Achtung. Das birgt Gefahren mit sich. Denn wer seine Bilder öffentlich für alle Welt auf Facebook postet, der bietet auch "Material" für Pädophile.



Um darauf aufmerksam zu machen, haben diverse Initiativen nun angefangen, ungefragt Kinder/Baby-Bilder, teilweise in Unterwäsche oder auch nackt, der Öffentlichkeit zu teilen. Mit der Aktion möchte man aufmerksam machen, dass eben solche Bilder nur in private Alben gestellt werden sollten.