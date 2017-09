AfD wirbt mit Frauke Petrys Baby zur Bundestagswahl

Am Sonntag ist Bundestagswahl und auch die Alternative für Deutschland rechnet sich Chancen auf viele Stimmen aus.



Dabei geht man auch extremere Wege. So ist auf dem aktuellen Wahlplakat Frauke Petry mit ihrem im Sommer geborenen Kind zu sehen. Schnell gab es diverse negative Stimmen zum Motiv.



Auf dem Plakat, das in ganz Deutschland 1.200 Mal veröffentlicht wurde, war zu lesen: Und was ist Ihr Grund, für Deutschland zu kämpfen?