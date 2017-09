Kunststoffe mithilfe von Enzym aus Algen synthetisierbar

Damien Sorigué, Forscher des Institutes für Biowissenschaften und Biotechnologie hat ein bislang unbekanntes Enzym in Algen entdeckt welches unter Einwirkung von blauem Licht Kohlenwasserstoff, eine wichtige, chemische Verbindung zur Herstellung von z.B. Kunststoffen synthetisiert.



Bislang konnte Kohlenwasserstoff hauptsächlich aus Erdgas und Erdöl gewonnen werden.Das Enzym reiht sich damit in die wenigen bislang entdeckten Licht-reaktiven Enzymen der Natur ein.



Forscher hoffen nun, mit Hilfe der Erkenntnisse zu diesem Enzym neue Möglichkeiten geschaffen werden andere Enzyme dahingehend zu modifizieren, dass auch diese unter Einwirkung von blauem Licht arbeiten und so die Synthese von anderen Stoffen revolutionieren.