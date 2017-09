Wien: 14-Jährige wohl von Bruder mit mehreren Messerstichen getötet

In einer Wohnhausanlage wurde in Wien eine 14-Jährige aus Afghanistan mit etwa 13 Messerstichen in Hals, Brust und Bauch getötet.



Tatverdächtig ist der 18-jährige Bruder des Mädchens, der bereits ein Geständnis abgelegt haben soll.



"Die Hintergründe der Tat sind zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar", so der Polizeisprecher.