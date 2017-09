Essen: Personen vor Gericht, die in Bankfiliale über Sterbenden hinwegstiegen

In einer Bankfiliale in Essen stiegen drei Menschen über einen Sterbenden hinweg und gingen zum Automaten, um Geld abzuheben.



Die Personen stehen nun wegen unterlassener Hilfeleistung vor Gericht. "Ich habe noch nichts Vergleichbares erlebt", so die Staatsanwältin Birgit Jürgens zu dem Fall.



Die vier Kunden, die dem Rentner nicht halfen, konnten mithilfe von Überwachungskameras und Bankdaten identifiziert werden: Es handelt sich um drei Männer und eine Frau im Alter von 39 bis 62 Jahren aus Essen und Oberhausen.