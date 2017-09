Traunreut: Unter Schaulustigen nach Tat wird mutmaßlicher Todesschütze gefasst

In einer Kneipe in Traunreut wurden zwei Menschen erschossen. Nach der Tat versammelten sich Schaulustige vor Ort, unter denen sich auch der mutmaßliche Todesschütze befand.



Die Polizei nahm den Mann fest, der nun in einer Psychiatrie untergebracht wurde.



In der Wohnung des Mannes fand sich Munition und dann auch das Repetiergewehr älterer Bauart, mit der die Tat begangen wurde. Das Tatmotiv ist unklar.