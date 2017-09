London U-Bahn-Anschlag: Behörde senkt Terrorwarnstufe ab

Zwei Tage nach dem Anschlag auf eine U-Bahn in London mit 30 Verletzten haben die britischen Behörden die höchste Terrorwarnstufe zurückgenommen.



Ein Anschlag gilt demnach nicht mehr als möglicherweise "unmittelbar bevorstehend", sondern nur noch als hoch wahrscheinlich.



Die Entscheidung fiel, nachdem die Festnahme eines zweiten Verdächtigen bekannt wurde. der 21-Jährige war am späten Samstagabend im westlichen Londoner Stadtteil Hounslow in Gewahrsam genommen worden.