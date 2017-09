Bayern: Zwei Tote nach Schüssen in einem Lokal in Traunreut

Bei einem Gewaltverbrechen in einer Gaststätte im oberbayerischen Traunreut hat der Täter zwei Männer erschossen und zwei Frauen schwer verletzt.



Der mutmaßliche Schütze, ein 62 Jahre alter Mann, wurde kurz nach der Tat am Samstagabend in unmittelbarer Nähe gefasst.



Bisher blieben die Hintergründe der Bluttat offen. Ob sich die Opfer und der mutmaßliche Täter kannten, ist bisher nicht bekannt.