Überprüfung von Flüchtlingen ist gescheitert

Der Fall Franco A. schlägt noch immer hohe Wellen. Der ehemalige Bundeswehroffizier hatte sich als Asylbewerber ausgegeben um ein Attentat auf einen Politiker vorzubereiten.



Daraufhin sollten laut dem Innenminister de Maizière Tausende Flüchtlinge neu überprüft werden. Danach machte sich dich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) an eine "Widerrufsprüfung". Jedoch darf das BAMF die Flüchtlinge nicht zur Teilnahme an einem Gespräch zwingen.



"Bis jetzt nicht identifizierte Täuscher werden einer Einladung zum freiwilligen Gespräch mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht folgen", so ein Experte vom Innenministerium. Nur durch eine Gesetzesänderung könne man die Überprüfung noch erfolgreich beenden.