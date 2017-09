"Kurioser Trainingsunfall": Mann bleibt mit Penis in Hantelscheibe stecken

In Worms hatte ein Mann einen Unfall der etwas anderen Art: Er ist mit seinem Penis in einer 2,5 kg schweren Hantelscheibe stecken geblieben.



Die Mediziner im Krankenhaus kamen jedoch mit ihren Mitteln nicht weit. So musste die Feuerwehr anrücken, um den Mann zu befreien. Bei ihrem Eintreffen im Krankenhaus war er schon narkotisiert, sodass die Feuerwehr mit Schleifer, Vibrationssäge und einem hydraulischen Rettungsgerät loslegen konnte.



Nach drei Stunden war der Mann dann befreit. Wie es zu diesem Vorfall überhaupt kommen konnte, ist ungeklärt. Die Feuerwehr deklarierte es als "kuriosen Trainingsunfall".