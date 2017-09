München: Alljährliches Oktoberfest startet heute

Am heutigen Samstag beginnt in München das alljährliche Oktoberfest. Um Punkt zwölf Uhr wird es wieder heißen: "O´zapft is".



Der Oberbürgermeister Dieter Reiter zapft traditionell das erste Fass an und eröffnet damit das Oktoberfest. Dabei ist man jedes Jahr gespannt, wie viele Schläge zum Anzapfen wohl benötigt werden.



Das Wetter soll mit kühlen Temperaturen und Regen zumindest am ersten Tag nicht gut werden. Aus Sicherheitsgründen dürfen zwar Regenschirme, nicht aber Rucksäcke oder große Taschen mitgeführt werden.