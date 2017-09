Gesundheitsstudie: Lebenserwartung erhöht sich

Laut einer globalen Gesundheitsstudie steigt die Lebenserwartung in Deutschland an. Im letzten Jahrzehnt erhöhte sich die Lebenserwartung von Frauen um 1,2 Jahre, die der Männer um 1,8 Jahre.



Das bedeutet, dass Frauen, die 2016 geboren wurden, durchschnittlich 83,3 Jahre alt werden. 2016 geborene Männer haben im Schnitt nun eine Lebenserwartung von 78,5 Jahren.



In den Nachbarländern Schweiz und Frankreich werden die Menschen noch älter werden und auch länger gesund bleiben.