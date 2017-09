Schlagzeuger Grant Hart mit 56 Jahren verstorben

Der Schlagzeuger der US-Punkband Hüsker Dü, Grant Hart, ist gestorben. Am gestrigen Donnerstag wurde sein Tod von einem ehemaligen Bandkollegen bestätigt.



Hart wurde 56 Jahre alt. Er litt an Krebs, an dessen Folgen er auch starb. "Grant Hart war ein begabter bildender Künstler, ein wundervoller Geschichtenerzähler und ein beängstigend talentierter Musiker", so schrieb der Bandkollege auf Facebook.



Vor allem in den 1980er und 1990er Jahren feierte die Band große Erfolge mit ihrer Mischung aus Punk und Pop.