Arbeitsmarktreform in Frankreich: Hunderttausende demonstrieren gegen Macron

Frankreichs neuer Präsident mutet seinen Bürgern jene Reformen zu, die ihnen zu dem "Weg in die Moderne" helfen sollen. So sollen Unternehmen etwa Kündigungen erleichtert werden.



Dennoch hat sich das Meinungsklima von mild auf frostig gewechselt. Hunderttausende Franzosen protestierten am Dienstag gegen die Arbeitsmarktreformen von Emmanuel Macron.



Für den 21. und 23. September haben Gegner der Reform zu erneuten Protesten aufgerufen.