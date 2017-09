"Ghost - Das Musical" kommt nach Berlin

Ganz schön heiß!



Es ist die wohl erotischste Töpferszene in der Filmgeschichte, die die Musical-Stars Alexander Klaws und Willemijn Verkaik bald in "Ghost - Das Musical" auf die Bühne des Berliner Theater des Westens bringen.



Schon beim ersten Werbedreh zeigen die beiden, dass sie dem Traumpaar Demi Moore und Patrick Swayze in nichts nachstehen.