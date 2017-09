Angela Merkel weist türkische Reisewarnung für Deutschland entschieden zurück

Die Türkei hat eine Reisewarnung für Deutschland herausgegeben, die von der Bundeskanzlerin nun scharf zurückgewiesen wurde.



"Ich will hier ganz deutlich sagen: Zu uns kann jeder türkische Staatsbürger reisen. Bei uns wird kein Journalist verhaftet, kein Journalist in Untersuchungshaft gesteckt. Bei uns herrscht Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit - und darauf sind wir stolz", so Angela Merkel.



Auch ihr Herausforderer Martin Schulz kritisierte die Reisewarnung und sagte, die Türkei habe jegliches Maß verloren.