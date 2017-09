Kanada schleust heimlich schwule Tschetschenen aus Russland aus

Homosexuelle werden in Tschetschenien systematisch gejagt, eingesperrt und gefoltert. Hunderte von Menschen befinden sich mittlerweile in Foltergefängnissen. Deswegen fliehen viele Schwule nach Russland, wo die Lage aber auch nicht viel besser ist.



Deswegen hat sich Kanada der Sache nun angenommen. Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland hat dafür gesorgt, dass verfolgte Tschetschenen von Russland nach Kanada gebracht werden. Bis jetzt sind 22 von ihnen in Kanada, mehr sollen noch nachkommen.



Tschetschenien wird vom Putin-treuen Autokraten Ramzan Kadirow geführt, der bestreitet, dass es Homosexuelle in seinem Land gebe. "Wenn da welche sind, bringt sie doch nach Kanada ... bringt sie so weit weg, dass wir sie hier nicht mehr haben. Dann können wir unser Blut reinigen.", so Kadirow.