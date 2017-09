Automobilhersteller Südafrikas warnen: Europas Diesel werden in Afrika enden

Der Verband der Automobilhersteller Südafrikas (Naamsa) haben davor gewarnt, dass europäische Diesel-Autos - wie bereits bei der letzten Abwrackprämie - nicht verschrottet werden, sondern in Afrika landen.



"Die werden ihren Weg nach Afrika finden", so Naamsa-Direktor Nico Vermeulen: "Das wird sich in absehbarer Zukunft kaum ändern, da Afrikas Verbraucher erschwingliche Mobilität suchen."



Wegen fehlender finanzieller Anreize und einer ungenügenden Infrastruktur wird es in Afrika lange Zeit keine Elektro-Autos geben.