Prozess: Einigung zwischen Stefan Raab und einer Mieterin von ihm gescheitert

Der Moderator Stefan Raab streitet sich derzeit vor Gericht mit einer Mieterin von ihm und eine Einigung zwischen den beiden scheiterte nun.



Der Richter schlug in einer Verhandlung vor dem Landgericht Köln vor, das Mietverhältnis zu beenden, zudem solle Raab der Frau 17.000 Euro Entschädigung zahlen. Die Mieterin lehnte dies aber ab.



Die Mieterin betreibt in den Räumlichkeiten in der Kölner Innenstadt ein spanisches Restaurant, das jedoch wegen einer kaputten Belüftungsanlage derzeit geschlossen ist. Die Richter gehen davon aus, Raab sei für den Defekt verantwortlich.