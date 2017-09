Kommentar: Mütter und Väter sollten beide in Teilzeit arbeiten dürfen

Nach Jakob Schulz, Autor für die "Süddeutsche", sollten beide Elternpaare in Teilzeit arbeiten dürfen, ohne dass es dabei finanzielle Einbüßen gebe. Denn nach einer Studie würden es Männer und Frauen in Deutschland gerne so haben und auch ihre Kinder.



Denn dann hätten beide Elternpaare neben der Arbeit noch Zeit für die Familie. Auch Unternehmen wollen nach der Studie, dass Frauen schneller an den Arbeitsplatz zurückkehren und die Methode würde so auch dieses Problem lösen.



Zudem wären Frauen dann seltener von Altersarmut betroffen. Deswegen sollte nach dem Autor doppelte Teilzeit vom Staat finanziell unterstützt werden. Nach Forschern profitieren auch Kinder davon, wenn sie Gleichberechtigung zu Hause erleben und Putzen nicht nur Frauensache ist.