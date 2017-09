Fußball: Unter Nazi-Pöbler bei WM-Qualispiel waren 13 Dresdner Fans

Die sächsische Polizei konnte 13 Personen identifizieren, die bei dem WM-Qualispiel der deutschen Nationalmannschaft in Prag Nazi-Parolen gegröhlt hatten.



Es handelt sich dabei um 13 Angehörige der Dresdner Fanszene, so Dresdens Polizeipräsident Horst Kretzschmar.



Am Tag vor dem Spiel hatten diese Gefährderanschreiben erhalten: "Da Gefährderanschreiben allein offensichtlich nicht in jedem Fall von einer Anreise abhalten, werden wir zukünftig auch Meldeauflagen als weiteren präventiven Baustein prüfen", so Kretzschmar.