Caravan Salon 2017: Die Branche boomt

Assistenzsysteme, elektrisches Fahren und die Vision vom selbstfahrenden Wohnmobil waren die großen Themen beim diesjährigen Caravan Salon in Düsseldorf. Und das mit großem Erfolg, denn es gab nicht nur einen Besucherrekord.



Die Caravaning-Branche boomt wie nie - das ist die Bilanz nach dem Branchentreffpunkt schlechthin, dem Caravan Salon in Düsseldorf.



Unsicher werdende Reiseziele außerhalb Europas und das kaum noch zu steigernde positive Image von Wohnmobil und Co. beflügeln Verkäufe und Camping-Infrastruktur.