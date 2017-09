Russische Modetrends auf der CPM in Moskau

Von wegen Pelz & Glitzer: Die Modemetropole Moskau zeigt sich leger.



"Ich glaube, viele haben ein falsches Bild vom Outfit der Russen. Die Älteren tragen schon noch recht häufig klassischen Pelz. Aber die jüngere Generation hier in Moskau kleidet sich schon sehr westlich und bequem.", so die 22-jährige Bloggerin Anastasia Belova.



Mit der jungen Influencerin aus Russland haben wir uns die neuesten Modetrends auf der Modemesse CPM in Moskau einmal angeguckt.