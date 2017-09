Studie: Import-Diesel stoßen mehr Schadstoffe aus als deutsche Wagen

Laut einer aktuellen Studie des konzernkritischen CAR-Instituts der Universität Duisburg-Essen stoßen Import-Diesel von Renault, Fiat, Volvo und anderen bei ihren Euro-6-Wagen mehr Schadstoffe aus als Modelle der deutschen Hersteller.



Ausgerechnet die Fahrzeuge von VW waren in der Untersuchung die saubersten am schlechtesten schnitten die Modelle von Renault/Dacia ab.



Im Schnitt stießen die 138 getesteten Modelle beim Fahren auf der Straße das 5,3-Fache des in Europa erlaubten Grenzwerts von 80 Milligramm Stickoxid aus, das Chemiker mit NOx abkürzen.