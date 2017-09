Die wichtigsten Themen des Kanzler-Duells

Am gestrigen Sonntag wurde das TV-Duell zwischen Herausforderer Martin Schulz und Amtsinhaberin Angela Merkel im Zuge des Wahlkampfes 2017 im deutschen Fernsehen übertragen. Laut den Umfragen konnte Merkel das Duell für sich entscheiden - welche Themen waren dafür ausschlaggebend?



Es ging lange um die Flüchtlingskrise und das Asylverfahren in Deutschland. Im Zuge dessen war auch der Kampf gegen den Terrorismus Thema, hierbei ging es unter anderem um Hassprediger und Wege, diese aus Deutschland zu verbannen.



Weiterhin ging es um das Renteneintrittsalter und die Arbeitslosenzahl in Deutschland. Außerdem sprachen Merkel und Schulz über die Autobahn-Maut, die Sender Pay Gap und die Mehrwertsteuer. Insgesamt ein variationsreiches TV-Duell, das für so viele Themen mehr Zeit gebraucht hätte.